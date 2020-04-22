На Буковині в реанімації у важкому стані перебуває п’ятирічна дівчинка з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка з COVID-19, вона у важкому стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, у медичних закладах станом на 22 квітня перебувають 47 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях — 35, на апаратах штучної вентиляції легень — 6.
“Десятеро хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні № 1, двоє з них — на апаратах штучної вентиляції легень. Усі недужі мають важкі форми пневмонії, коронавірус підтверджено у семи із них, у трьох — підозра”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що у Хотинській центральній районній лікарні один пацієнт із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці.
“У реанімації обласної клінічної лікарні є 8 пацієнтів, двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. У шести хворих діагноз „коронавірус“ підтвердили, ще двоє — з підозрою”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, сімом хворим у важкому стані надають допомогу у реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні. Один недужий — на апараті ШВЛ, інші — на кисневій підтримці. Коронавірус виявили у двох пацієнтів, ще у п’яти — підозра.
“У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів, вони на кисневій підтримці. У всіх недужих підозра на COVID-19. Чотирьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці”, — зазначається в повідомленні.
В ОДА повідомляють, що за останню добу до лікарень госпіталізували 46 осіб. Найбільше хворих у ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ.
Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 1053 випадки COVID-19.