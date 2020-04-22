На Буковині в реанімації у важкому стані перебуває п’ятирічна дівчинка з COVID-19

КИЇВ. 22 квітня УНН. У реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка з COVID-19, вона у важкому стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.