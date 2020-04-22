На Буковине в реанимации в тяжелом состоянии пятилетняя девочка с COVID-19

"В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

Также сообщается, в медицинских учреждениях по состоянию на 22 апреля находятся 47 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

"Десять больных в реанимации Черновицкой городской больницы № 1, двое из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все больные имеют тяжелые формы пневмонии, коронавирус подтвержден у семи из них, у трех - подозрение", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Хотинской центральной районной больнице один пациент с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

"В реанимации областной клинической больницы есть 8 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В шести больных диагноз "коронавирус" подтвердили, еще двое - с подозрением", - говорится в сообщении.

Кроме того, семерым больным в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы. Один больной - на аппарате ИВЛ, другие - на кислородной поддержке. Коронавирус обнаружили у двух пациентов, еще в пяти - подозрение.

"В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится пятеро пациентов, они на кислородной поддержке. У всех больных подозрение на COVID-19. Четырех пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкого ЦРБ. Они на кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.

В ОГА сообщают, что за последние сутки в больницы госпитализировали 46 человек. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больницы № 1, Глибокской и Сторожинецкой ЦРБ.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Черновицкой области зафиксировано 1053 случая COVID-19.