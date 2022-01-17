На Буковині туристи масово отруїлися в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У селі Мигове, розташованому в Чернівецькій області, зареєстрували два випадки гастроентероколіту, ще 14 осіб звернулись по допомогу з ознаками харчового отруєння. Про це повідомила начальник Головного управління Держпродспоживслужби області Аліна Гаєвська, пише УНН.
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“Вчора до нас надійшло екстрене повідомлення про звернення двох осіб з симптомами підвищеної температури та блювання. Хворих було доставлено екстренною медичною допомогою з села Мигове до обласної клінічної лікарні, де попередньо було встановлено діагноз гастроентероколіт”, - зазначила Гаєвська, коментар якої ГУ Держпродспоживслужби оприлюднило у Facebook.
“Від госпіталізації хворі відмовились. Також було звернення ще 14 постраждалих . Попередній діагноз у двох осіб - гастроентероколіт, у 14 – харчове отруєння”, - сказала вона.
Деталі
Зі слів очільниці ГУ Держпродспоживслужби, серед тих, хто звертався по допомогу, немає неповнолітніх. З її слів, постраждалі пов’язують симптоми свого захворювання з вживанням їжі у ресторані “Гетьман” в селі Мигово.
Водночас, вона зазначила, що робити якісь висновки ще зарано. Гаєвська повідомила, що наразі відбувається епідеміологічне розслідування.
Як стало відомо, мова йде про групу туристів, які організовано відпочивали у Карпатах.
Нагадаємо
Як писав УНН, після хокейного матчу у місті Новояворівськ Львівської області до лікарні потрапило 10 дітей з отруєнням невідомою речовиною.