На Буковині туристи масово отруїлися в ресторані

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У селі Мигове, розташованому в Чернівецькій області, зареєстрували два випадки гастроентероколіту, ще 14 осіб звернулись по допомогу з ознаками харчового отруєння. Про це повідомила начальник Головного управління Держпродспоживслужби області Аліна Гаєвська, пише УНН.

Цитата

“Вчора до нас надійшло екстрене повідомлення про звернення двох осіб з симптомами підвищеної температури та блювання. Хворих було доставлено екстренною медичною допомогою з села Мигове до обласної клінічної лікарні, де попередньо було встановлено діагноз гастроентероколіт”, - зазначила Гаєвська, коментар якої ГУ Держпродспоживслужби оприлюднило у Facebook.

“Від госпіталізації хворі відмовились. Також було звернення ще 14 постраждалих . Попередній діагноз у двох осіб - гастроентероколіт, у 14 – харчове отруєння”, - сказала вона.

Деталі

Зі слів очільниці ГУ Держпродспоживслужби, серед тих, хто звертався по допомогу, немає неповнолітніх. З її слів, постраждалі пов’язують симптоми свого захворювання з вживанням їжі у ресторані “Гетьман” в селі Мигово.

Водночас, вона зазначила, що робити якісь висновки ще зарано. Гаєвська повідомила, що наразі відбувається епідеміологічне розслідування.

Як стало відомо, мова йде про групу туристів, які організовано відпочивали у Карпатах.

Нагадаємо

Як писав УНН, після хокейного матчу у місті Новояворівськ Львівської області до лікарні потрапило 10 дітей з отруєнням невідомою речовиною. 

Українські Національні Новини

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