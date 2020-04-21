На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 та підозрою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У медичних закладах Чернівецької області перебувають 397 людей. Із них у 149 пацієнтів підтверджено COVID-19, решта — з підозрою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У лікарнях станом на 21 квітня перебувають 43 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях — 30, на апаратах штучної вентиляції легень — 6”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у реанімації обласної клінічної лікарні є 8 пацієнтів, двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. У п’яти хворих діагноз “коронавірус” підтвердили, ще троє — з підозрою.
“Шістьом хворим у важкому стані надають допомогу у реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні. Двоє недужих — на апаратах ШВЛ, четверо — на кисневій підтримці. Коронавірус виявили у двох пацієнтів, ще у двох — підозра”, — зазначається в повідомленні.
В ОДА повідомляється, що у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів на кисневій підтримці.
Також двох пацієнтів на кисневій підтримці лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ.
“У Хотинській центральній районній лікарні троє пацієнтів у важкому стані на кисневій підтримці”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, у реанімації Чернівецької міської лікарні № 1 є дев’ятеро пацієнтів, двоє з них — на апаратах штучної вентиляції легень. П’ятеро осіб хворі на коронавірус, решта — з підозрою.
“За останню добу до лікарень госпіталізували 16 людей”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на ранок 21 квітня зафіксовано 988 випадків COVID-19.