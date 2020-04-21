На Буковине рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 и подозрением

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КИЕВ. 21 апреля УНН. В медицинских учреждениях Черновицкой области находятся 397 человек. Из них в 149 пациентов подтверждено COVID-19, остальные — с подозрением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“В больницах состоянию на 21 апреля находятся 43 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации — 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких — 6”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в реанимации областной клинической больницы есть 8 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У пяти больных диагноз “коронавирус” подтвердили, еще трое — с подозрением.

“Шести больным в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы. Двое больных — на аппаратах ИВЛ, четверо — на кислородной поддержке. Коронавирус обнаружили у двух пациентов, еще в двух — подозрение”, — отмечается в сообщении.

В ОГА сообщается, что в реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится пятеро пациентов на кислородной поддержке.

Также двух пациентов в кислородной поддержке лечат в реанимации Новоселицкой ЦРБ.

“В Хотинской центральной районной больницы трое пациентов в тяжелом состоянии на кислородной поддержке”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в реанимации Черновицкой городской больницы № 1 есть девять пациентов, двое из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Пять человек больны коронавирус, остальные — с подозрением.

“За последние сутки в больницы госпитализировали 16 человек”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 988 случаев COVID-19.

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