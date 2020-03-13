На Буковині очікують приїзду фахівців ВООЗ на початку наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Чернівецькій області очікують, що місія Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка складатиметься із кількох фахівців, приїде до них 16 березня. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Місія Всесвітньої організації охорони здоров’я не мала на меті прибути тільки до Чернівців, вона координується урядом України, Міністерством охорони здоров’я, є цілий ряд запланованих заходів. Тому вони до нас обов’язково прибудуть… Ми очікуємо їх у понеділок", - розповів Осачук.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у чернівчанина, в якого офіційно першого зафіксували інфікування коронавірусом COVID-19 на території України, немає пневмонії.