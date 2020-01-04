На Буковині нетверезий чоловік викрав автомобіль

КИЇВ. 4 січня. УНН. У п'ятницю на спецлінію 102 звернувся житель Сторожинеччини. Чоловік повідомив, що приблизно годину тому в селі Снячів нетверезий місцевий житель заволодів його автомобілем Ford Transit Connect і поїхав у невідомому напрямку. Зі слів заявника, автівка була припаркована на узбіччі дороги із ключем у замку запалювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.