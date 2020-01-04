На Буковині нетверезий чоловік викрав автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У п'ятницю на спецлінію 102 звернувся житель Сторожинеччини. Чоловік повідомив, що приблизно годину тому в селі Снячів нетверезий місцевий житель заволодів його автомобілем Ford Transit Connect і поїхав у невідомому напрямку. Зі слів заявника, автівка була припаркована на узбіччі дороги із ключем у замку запалювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
Для оперативного розшуку іномарки співробітники Ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області використали дані системи "Гарпун", яка опрацьовує інформацію з камер відеонагляду. За лічені хвилини поліцейські встановили орієнтовне місцезнаходження транспортного засобу та скерували туди співробітників Управління карного розшуку ГУНП і наряди патрульної поліції.
Вже невдовзі оперативники УКР спільно з патрульними поліцейськими зупинили розшукувану автівку по вулиці Героїв Майдану у Чернівцях. Зловмисником виявився 41-річний житель Снячева, який раніше був судимий за аналогічне правопорушення.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння вказаного злочину йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, вінницький злодій запхав викрадену корову до "Жигулів" та намагався втекти.