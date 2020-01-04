На Буковине нетрезвый мужчина угнал автомобиль

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 38696 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 124988 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 148126 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111445 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111817 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109853 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132239 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130866 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Буковине нетрезвый мужчина угнал автомобиль

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КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу на спецлинию 102 обратился житель Сторожинского района. Мужчина сообщил, что примерно час назад в селе Снячов нетрезвый местный житель завладел его автомобилем Ford Transit Connect и уехал в неизвестном направлении. По словам заявителя, автомобиль был припаркован на обочине дороги с ключом в замке зажигания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

Для оперативного розыска иномарки сотрудники Ситуационного отдела ГУНП в Черновицкой области использовали данные системы «Гарпун», которая обрабатывает информацию с камер видеонаблюдения. За считанные минуты полицейские установили ориентировочное местонахождение транспортного средства и направили туда сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и наряды патрульной полиции.

Уже вскоре оперативники УКР совместно с патрульными полицейскими остановили разыскиваемую машину по улице Героев Майдана в Черновцах. Злоумышленником оказался 41-летний житель Снячева, который ранее был судим за аналогичное правонарушение.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение указанного преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, винницкий вор запихнул похищенную корову в "Жигули" и пытался скрыться.

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