На Буковине нетрезвый мужчина угнал автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу на спецлинию 102 обратился житель Сторожинского района. Мужчина сообщил, что примерно час назад в селе Снячов нетрезвый местный житель завладел его автомобилем Ford Transit Connect и уехал в неизвестном направлении. По словам заявителя, автомобиль был припаркован на обочине дороги с ключом в замке зажигания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
Для оперативного розыска иномарки сотрудники Ситуационного отдела ГУНП в Черновицкой области использовали данные системы «Гарпун», которая обрабатывает информацию с камер видеонаблюдения. За считанные минуты полицейские установили ориентировочное местонахождение транспортного средства и направили туда сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и наряды патрульной полиции.
Уже вскоре оперативники УКР совместно с патрульными полицейскими остановили разыскиваемую машину по улице Героев Майдана в Черновцах. Злоумышленником оказался 41-летний житель Снячева, который ранее был судим за аналогичное правонарушение.
Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение указанного преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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