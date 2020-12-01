На Буковині чоловік помер у приймальному покої лікарні, відкрито провадження

“30 листопада на спецлінію „102“ надійшло повідомлення з Вижницької центральної районної лікарні про настання смерті чоловіка у приміщенні приймального покою. Прибувши до медичної установи, слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції опитала лікарів, дружину померлого та очевидців події”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зі слів медиків, 69-річний житель села Виженка обслуговувався у вказаному закладі і того дня звернувся по медичну допомогу.

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“Там у нього різко погіршилося самопочуття і він помер в присутності лікарів. Медики надали правоохоронцям лікарське свідоцтво про ненасильницьку смерть чоловіка. Опитуючи очевидців, поліцейські отримали інформацію про те, що смерть чоловіка могла настати внаслідок ненадання вчасної медичної допомоги. Наразі правоохоронці перевіряють цю версію”, — додається у повідомленні.

Так, відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Тіло померлого поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, а також призначили низку експертиз для оцінки дій співробітників лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині завідувача хірургії засудили за неналежне виконання своїх обов’язків, через що загинула пенсіонерка, до умовного терміну відбування покарання.