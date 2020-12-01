На Буковине мужчина скончался в приемном покое больницы, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Черновицкой области в приемном покое умер 69-летний мужчина. По словам очевидцев, медики не оказали мужчине необходимую помощь, пока полицейские проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"30 ноября на спецлинию "102" поступило сообщение из Выжницкой центральной районной больницы о наступлении смерти мужчины в помещении приемного покоя. Прибыв в медицинское учреждение, следственно-оперативная группа Вижницкого отделения полиции опросила врачей, жену умершего и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по словам медиков, 69-летний житель села Виженка обслуживался в указанном заведении в тот день обратился за медицинской помощью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть женщины с пневмонией, которую выписали из больницы: медучреждение проверит полиция и чиновники
"Там у него резко ухудшилось самочувствие и он умер в присутствии врачей. Медики оказали правоохранителям врачебное свидетельство о ненасильственной смерти мужчины. При опросе очевидцев, полицейские получили информацию о том, что смерть мужчины могла наступить вследствие непредоставления своевременной медицинской помощи. Сейчас правоохранители проверяют эту версию", - добавляется в сообщении.
Так, сведения о происшествии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 139 (Неоказание помощи больному медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.
Тело умершего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а также назначили ряд экспертиз для оценки действий сотрудников больницы.
Напомним, во Львовской области заведующего хирургии осудили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, из-за чего погибла пенсионерка, к условному сроку наказания.