На Львівщині хірург через смерть пацієнтки отримав умовний термін

“В травні минулого року у хірургічне відділення Перемишлянської ЦРЛ було доставлено 73-річну пенсіонерку з тяжкими травмами після ДТП, зокрема переломами тазу, лівої гомілки та правого плеча. Проте тодішній завідувач хірургічного відділення як черговий хірург ЦРЛ не надав їй необхідну медичну допомогу. Внаслідок неналежного лікування жінка померла вдома наступної ночі після ДТП”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річного лікаря за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки потерпілому, закінчено.

“Вироком суду фігуранта визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної дружини ексміністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі після проведення планової операції в одній з лікарень.