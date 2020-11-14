Во Львовской области хирург за смерть пациентки получил условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львовской области заведующего хирургии осудили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, из-за чего погибла пенсионерка, к условному сроку наказания. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает УНН.
“В мае прошлого года в хирургическое отделение Перемышлянской ЦРБ была доставлена 73-летняя пенсионерка с тяжелыми травмами после ДТП, в том числе переломами таза, левой голени и правого плеча. Однако тогдашний заведующий хирургическим отделением как дежурный хирург ЦРБ не оказал ей необходимую медицинскую помощь. Вследствие ненадлежащего лечения женщина умерла дома на следующую ночь после ДТП”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное разбирательство в уголовном производстве по 44-летнему врачу за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия потерпевшему, закончено.
“Приговором суда фигуранта признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с испытательным сроком”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили после проведения плановой операции в одной из больниц.