На Броварському проспекті легковик зіткнувся з автобусом

Деталі

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген», рухаючись по Броварському проспекті у напрямку метро Лісова, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом "Ізусу", що рухався попереду. Внаслідок зіткнення автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.

П’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарні медики госпіталізували троє осіб, а іншим надали медичну допомогу на місці. Окрім того, лікарі у тяжкому стані госпіталізували водія легковика, 1996 року народження.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз, для встановлення обставини цієї події та механізму зіткнення транспортних засобів.

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