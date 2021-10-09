На Одещині у смертельну аварію потрапив рейсовий автобус: загинули два пасажири

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Поблизу села Холодна Балка на Одещині сталася смертельна ДТП, зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Деталі

45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажира маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала “швидка”.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України та затриманню водія вантажівки в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі проїзд на даній ділянці траси ускладнено.

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