В Одесской области в смертельную аварию попал рейсовый автобус: погибли два пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Вблизи села Холодная Балка Одесской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Детали
45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него.
Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших забрала “скорая”.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.
Сейчас проезд на данном участке трассы затруднено.
Напомним
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