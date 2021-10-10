На Броварском проспекте легковушка столкнулась с автобусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на Броварском проспекте. Легковушка столкнулась с автобусом. В результате ДТП шесть человек получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киева.
Детали
Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля “Фольксваген”, двигаясь по Броварскому проспекту в направлении метро Лесная, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом “Изусу”, который двигался впереди. В результате столкновения автобус въехал в металлическую опору и опрокинулся.
Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу медики госпитализировали три человека, а другим оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки, 1996 года рождения.
Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз для установления обстоятельства этого события и механизма столкновения транспортных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области в смертельную аварию попал рейсовый автобус: погибли два пассажира