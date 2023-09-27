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На Бахмутському напрямку є успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів - Євлаш

На Бахмутському напрямку є успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів - Євлаш

Київ • УНН

 • 170042 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. На цьому напрямку за добу сталося 7 бойових зіткнень. Ліквідовано 115 окупантів, троє здалося в полон. Про це повідомив у середу начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наші оборонці продовжують наступальну операцію південніше Бахмута, зокрема, за минулу добу маємо успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. Там наші захисники продовжують наступ та вибивають окупантів із займаних рубежів, продовжують закріплятися на досягнутих рубежах та позиціях», - розповів Євлаш.

Деталі

За його словами, також противник не полишає своєї ідеї відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневі удари по позиціях українських захисників.

«Ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі та продовжуємо завдавати вогневе ураження по противнику. За минулу добу противник 544 рази обстріляв з різного озброєння, включаючи важкі артилерійські системи та танкове озброєння, позиції наших захисників. Відбулося сім бойових зіткнень. Нам вдалося ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, також троє здалося в полон», - сказав Євлаш.

Окрім того, він повідомив, що Сили оборони знищили чотири установки «Мста-б» І одну «Мста-С», один «Піон» 203 мм, два самохідні «Гіацинти», вісім гармат Д-30, також дві протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра». Також знищили три авто, два склади з боєприпасами та одну станцію РЕБ.

Доповнення

Як повідомив Євлаш, найманці пвк "вагнер" присутні на території зони відповідальності Східного угрупування військ. Частина «вагнерівців» переукладає контракт з міноборони рф та повертається в Україну з білорусі.

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