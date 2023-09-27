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На Бахмутском направлении есть успехи вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов - Евлаш

Киев • УНН

 • 170042 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. На Бахмутском направлении Силы обороны имеют успехи вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. На этом направлении за сутки произошло 7 боевых столкновений. Ликвидировано 115 оккупантов, трое сдалось в плен. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута, в частности, за минувшие сутки имеем успехи вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов с занимаемых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых рубежах и позициях», - рассказал Евлаш.

Детали

По его словам, также противник не оставляет своей идеи отбить утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям украинских защитников.

«Мы держим оборону, держим надежно наши рубежи и продолжаем наносить огневое поражение по противнику. За минувшие сутки противник 544 раза обстрелял из различного вооружения, включая тяжелые артиллерийские системы и танковое вооружение, позиции наших защитников. Произошло семь боевых столкновений. Нам удалось ликвидировать 115 оккупантов на этом направлении, также трое сдалось в плен», - сказал Евлаш.

Кроме того, он сообщил, что Силы обороны уничтожили четыре установки «Мста-б» и одну «Мста-С», один «Пион» 203 мм, два самоходных «Гиацинты», восемь пушек Д-30, также две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Также уничтожили три авто, два склада с боеприпасами и одну станцию РЭБ.

Дополнение

Как сообщил Евлаш, наемники чвк "вагнер" присутствуют на территории зоны ответственности Восточной группировки войск. Часть «вагнеровцев» перезаключает контракт с минобороны рф и возвращается в Украину из беларуси.

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