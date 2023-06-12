На Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку "Сонячна" у Приморську, передає УНН.
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"Сьогодні особливо спекотно було в Приморську Запорізької області - не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку "Сонячна", - написав Федоров.
За словами міського голови Мелітополя, "хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на "швидких", а когось не встигли розібрати з-під завалів".
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Як повідомив Федоров, у п’ятницю бавовна підсмажила загарбників на базі відпочинку "Експрес" Генічеського району.
"Окупанти захопили сотні баз відпочинку в надії сховатися подалі від пекельної спеки. Не вийшло - на українській землі ворогу підпікатиме скрізь", - резюмував міський голова.