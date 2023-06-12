На Азовском побережье продолжается взрывной летний хлопок - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На Азовском побережье продолжается взрывной летний хлопок. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, не выдержали стены захваченной врагом базы отдыха "Солнечная" в Приморске, передает УНН.
Цитата
"Сегодня особенно жарко было в Приморске Запорожской области - не выдержали стены захваченной врагом базы отдыха "Солнечная", - написал Федоров.
По словам городского головы Мелитополя, "кто-то из оккупантов убегал дальше чем видел, других вывозили уже на "скорых", а кого-то не успели разобрать из-под завалов".
Напомним
Как сообщил Федоров, в пятницу хлопок поджарил захватчиков на базе отдыха "Экспресс" Генического района.
"Оккупанты захватили сотни баз отдыха в надежде спрятаться подальше от адской жары. Не получилось - на украинской земле врагу будет подпекать везде", - резюмировал городской голова.