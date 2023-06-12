На Азовском побережье продолжается взрывной летний хлопок - Федоров

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"Сегодня особенно жарко было в Приморске Запорожской области - не выдержали стены захваченной врагом базы отдыха "Солнечная", - написал Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, "кто-то из оккупантов убегал дальше чем видел, других вывозили уже на "скорых", а кого-то не успели разобрать из-под завалов".

Напомним

Как сообщил Федоров, в пятницу хлопок поджарил захватчиков на базе отдыха "Экспресс" Генического района.

"Оккупанты захватили сотни баз отдыха в надежде спрятаться подальше от адской жары. Не получилось - на украинской земле врагу будет подпекать везде", - резюмировал городской голова.