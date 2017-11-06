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На АЗК WOG взяли оплату за паливо біткоінами

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. На АЗК WOG вперше взяли оплату за паливо біткоіни. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з клієнтів компанії Назар Гулик. Також цю інформацію УНН підтвердили і в компанії WOG.

Так, Н.Гулік повідомив, що заправив бак авто 10 літрами палива на 0,0015823 біткоіни.

У компанії WOG, в свою чергу, нагадали, що разом з сервісом PayMaster вони дають сьогодні можливість своїм клієнтам (з карткою ПРАЙД) придбати пальне он-лайн на віртуальний гаманець і розрахуватися за нього будь-яким зручним способом: кредитна картка, web money, easy pay, privat 24 і bitcoin.

Як повідомляв УНН, WOG запускає на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay.

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