На АЗК WOG взяли оплату за паливо біткоінами

Так, Н.Гулік повідомив, що заправив бак авто 10 літрами палива на 0,0015823 біткоіни.

У компанії WOG, в свою чергу, нагадали, що разом з сервісом PayMaster вони дають сьогодні можливість своїм клієнтам (з карткою ПРАЙД) придбати пальне он-лайн на віртуальний гаманець і розрахуватися за нього будь-яким зручним способом: кредитна картка, web money, easy pay, privat 24 і bitcoin.

Як повідомляв УНН, WOG запускає на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay.