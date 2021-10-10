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На 86-му році життя помер "батько пакистанської атомної бомби"

На 86-му році життя помер "батько пакистанської атомної бомби"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У неділю, 10 жовтня, стало відомо, що у віці 85 років помер "батько пакистанської атомної бомби" Абдул Кадир Хан - вчений фізик-ядерник і інженер-металург, засновник і керівник пакистанської ядерної програми. Про це інформує УНН з посиланням на телеканал Ary News.

Деталі

Відомо, що причиною смерті стали наслідки перенесеної раніше коронавірусної інфекції. Фізик помер в реанімації лікарні KRL. Його поховають в мечеті Фейсал.

Телеканал також зазначає, що в честь Хана в країні пройде кілька пам'ятних заходів.

Доповнення

Абдул Кадир Хан народився в пуштунській сім'ї в місті Бхопал в штаті Мадхья-Прадеш в Індії 1 квітня 1936 року. Після розділу Індії, коли хлопчикові було 11 років, його сім'я перебралася в Пакистан.

Навчався в школі Св. Антонія в Лахорі, потім в коледжі Дайарама Джетмала в Карачі, спеціалізуючись на фізиці і математиці. У 1960 році отримав диплом бакалавра Університету Карачі за фахом металознавство. У 1961 році Хан поїхав в ФРН для вивчення металургії в технічному університеті і в 1967 році отримує диплом інженера-металурга, а в 1972 році став доктором наук. Вільно володіючи німецькою мовою, свою докторську дисертацію Хан написав німецькою мовою.

Після захисту дисертації влаштувався працювати у фізичній лабораторії в Амстердамі, яка була підрядником компанії URENCO, спільно створеної Західною Німеччиною, Великою Британією і Голландією для проведення строго секретних робіт зі збагачення урану.

У травні 1974 року Індія провела перші випробування ядерної зброї. Абдул Кадир Хан на той час займав відповідальну посаду в URENCO і мав досить високий рівень доступу.

В кінці 1975 року Хан повернувся в Пакистан, маючи на руках вкрадені ядерні секрети.

Прем'єр-міністр Пакистану Зульфікар Алі Бхутто поставив завдання створення ядерної бомби на основі збагаченого урану. Хан отримав в своє розпорядження дослідну лабораторію, згодом названу його ім'ям. Паралельно Комісія з атомної енергії Пакистану на чолі з Муніром Ахмадом Ханом вела розробки ядерної бомби на основі плутонію. Надалі обидві програми були об'єднані, і в результаті 28 травня 1998 року було випробувано пакистанську ядерну бомбу на основі збагаченого урану.

У 2004 році творець єдиною в світі "ісламської бомби", виявився в центрі найбільшого скандалу в історії ядерного поширення після того, як стало відомо про таємну передачу пакистанськими вченими ядерних технологій в треті країни.

У лютому 2004 року, після зустрічі з президентом Мушаррафом, Хан виступив по національному телебаченню і визнав свою провину в продажу ядерних матеріалів і обладнання. Після цього вчений був поміщений під домашній арешт і повністю огороджений від контактів із зарубіжними дізнавачами. Сам Хан неодноразово натякав в своїх інтерв'ю, що торгівля ядерними матеріалами та обладнанням велася з відома керівництва Пакистану, в тому числі, президента Мушаррафа. У 2007 році премьер-министр Беназір Бхутто заявила, що після перемоги на виборах дозволить іноземцям - в тому числі, МАГАТЕ - допитати Хана з приводу його діяльності на ядерному чорному ринку. Але після вбивства Бхутто в кінці грудня 2007 року, нове керівництво "Пакистанської народної партії", яка прийшла до влади в ході виборів 2008 року, не наважилось дозволити закордонним дізнавачам допитати Хана.

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