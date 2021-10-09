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Помер перший після революції 1979 року президент Ірану

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Абольхасан Банісадр, який став першим демократично обраним президентом Ірану після Ісламської революції 1979 року, помер в суботу, йому було 88 років. Про це повідомляє іранське агентство IRNA, пише УНН.

Цитата:

"Абольхасан Банісадр помер в суботу в лікарні Сальпетрієр (у Парижі - ред.) після тривалої хвороби", - йдеться в повідомленні агентства.

Деталі

Банісадр народився в провінції Хамадан в родині аятоли Саєда Насролли Банісадра. Здобув освіту в Тегеранському університеті, спочатку на теологічному, потім на юридичному факультеті.

В університеті Банісадр вступив в студентський рух "Національний фронт", учасники якого в 1960-х роках виступали проти правлячого режиму і просували свої антимонархічні позиції. Під час одного з протестів в 1963 році він був поранений, після чого поїхав до Франції. В університеті Сорбонни він продовжив вчитися і в результаті отримав докторський ступінь з економіки.

У 1979 році Банісадр повернувся в Іран і був включений до складу Ісламської революційної ради, де пізніше став міністром економіки і фінансів, а також виконував функції міністра закордонних справ деякий час. Потім його обрали до Ради експертів зі складання проекту нової Конституції країни.

У 1979 році в результаті повалення шахської монархії в Ірані на чолі з Мохаммедом Резою Пехлеві (1941-1979 роки) була утворена Ісламська Республіка Іран. До влади прийшла еліта шиїтського духовенства на чолі з аятоллою Рухоллі Хомейні, який став Верховним лідером Ірану.

Банісадр був обраний президентом 25 січня 1980 року, набравши на виборах 76,5% голосів. Однак незабаром Хомейні звинуватив Банісадра в тому, що той не здатний керувати країною і військовими діями зняв з нього повноваження головнокомандувача.

21 червня 1981 року Меджліс (парламент) Ірану виніс Банісадру імпічмент "за діяльність, спрямовану проти мусульманського духовенства". Його відставка була викликана розбіжностями з верховним лідером Ірану аятолою Хомейні.

Після імпічменту Банісадр був таємно переправлений до Франції, де йому було надано політичний притулок. З 1984 року він проживав в паризькому передмісті Версалі на віллі, що охороняється поліцією.

Перебуваючи у Франції, експрезидент продовжував свої зусилля на підтримку демократичного суспільства в Ірані, працював над статтями. У 1991 році Банісадр опублікував книгу "Моя черга говорити: Іран, революція і секретні угоди з США" ("My Turn to Speak: Iran, the Revolution and Secret Deals with the US"), в якій розповів про секретні операції іранських керівників з кандидатом в президенти США республіканцем Рональдом Рейганом про продовження кризи із заручниками в Ірані до президентських виборів в листопаді 1980 року.

Банісандр неодноразово критикував чинну владу Ірану, звинувачуючи їх в деспотизмі і втраті легітимності.

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