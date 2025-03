Умер первый после революции 1979 года президент Ирана

Цитата

"Абольхасан Банисадр умер в субботу в больнице Сальпетриер (в Париже - ред.) после продолжительной болезни", - говорится в сообщении агентства.

Детали

Банисадр родился в провинции Хамадан в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Получил образование в Тегеранском университете, сначала на теологическом, затем на юридическом факультете.

В университете Банисадр вступил в студенческое движение "Национальный фронт", участники которого в 1960-х годах выступали против правящего режима и продвигали свои антимонархические позиции. Во время одного из протестов в 1963 году он был ранен, после чего уехал во Францию. В университете Сорбонны он продолжил учиться и в результате получил докторскую степень по экономике.

В 1979 году Банисадр вернулся в Иран и был включен в состав Исламского революционного совета, где позже стал министром экономики и финансов, а также выполнял функции министра иностранных дел некоторое время. Затем был избран в Совет экспертов по составлению проекта новой Конституции страны.

В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 годы) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллы Хомейни, который стал Верховным лидером Ирана.

Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Однако вскоре Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен управлять страной и военными действиями снял с него полномочия главнокомандующего.

21 июня 1981 года Меджлис (парламент) Ирана вынес Банисадру импичмент "за деятельность, направленную против мусульманского духовенства". Его отставка была вызвана разногласиями с верховным лидером Ирана аятоллой Хомейни.

После импичмента Банисадр был тайно переправлен во Францию, где ему было предоставлено политическое убежище. С 1984 года он проживал в парижском пригороде Версале на вилле охраняемой полицией.

Находясь во Франции, экс-президент продолжал свои усилия в поддержку демократического общества в Иране, работал над статьями. В 1991 году Банисадр опубликовал книгу "Моя очередь говорить: Иран, революция и секретные соглашения с США" ( "My Turn to Speak: Iran, the Revolution and Secret Deals with the US"), в которой рассказал о секретных операциях иранских руководителей с кандидатом в президенты США республиканцем Рональдом Рейганом о продлении кризиса с заложниками в Иране до президентских выборов в ноябре 1980 года.

Банисандр неоднократно критиковал действующую власть Ирана, обвиняя их в деспотизме и потере легитимности.