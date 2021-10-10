На 86-м году жизни умер "отец пакистанской атомной бомбы"

Детали

Известно, что причиной смерти стали последствия перенесенной ранее коронавирусной инфекции. Физик умер в реанимации больницы KRL. Его похоронят в мечети Фейсал.

Телеканал также отмечает, что в честь Хана в стране пройдет несколько памятных мероприятий.

Дополнение

Абдул Кадир Хан родился в пуштунской семьи в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш в Индии 1 апреля 1936 года. После раздела Индии, когда мальчику было 11 лет, его семья перебралась в Пакистан.

Учился в школе Св. Антония в Лахоре, затем в колледже Дайарама Джетмала в Карачи, специализируясь на физике и математике. В 1960 году получил диплом бакалавра Университета Карачи по специальности металловедение. В 1961 году Хан поехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получает диплом инженера-металлурга, а в 1972 году стал доктором наук. Свободно владея немецким языком, свою докторскую диссертацию Хан написал на немецком языке.

После защиты диссертации устроился работать в физической лаборатории в Амстердаме, которая была подрядчиком компании URENCO, совместно созданной Западной Германией, Великобританией и Голландией для проведения строго секретных работ по обогащению урана.

В мая 1974 года Индия провела первые испытания ядерного оружия. Абдул Кадир Хан в то время занимал ответственную должность в URENCO и имел достаточно высокий уровень доступа.

В конце 1975 году хан вернулся в Пакистан, имея на руках украденные ядерные секреты.

Премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто поставил задачу создания ядерной бомбы на основе обогащенного урана. Хан получил в свое распоряжение исследовательскую лабораторию, впоследствии названную его именем. Параллельно Комиссия по атомной энергии Пакистана во главе с Муниром Ахмадом Ханом вела разработки ядерной бомбы на основе плутония. В дальнейшем обе программы были объединены, и в результате 28 мая 1998 года было испытано пакистанскую ядерную бомбу на основе обогащенного урана.

В 2004 году создатель единственной в мире "исламской бомбы", оказался в центре крупнейшего скандала в истории ядерного распространения после того, как стало известно о тайной передаче пакистанскими учеными ядерных технологий в третьи страны.

В феврале 2004 года, после встречи с президентом Мушаррафом, Хан выступил по национальному телевидению и признал свою вину в продаже ядерных материалов и оборудования. После этого ученый был помещен под домашний арест и полностью огражден от контактов с зарубежными дознавателями. Сам Хан неоднократно намекал в своих интервью, что торговля ядерными материалами и оборудованием велась с ведома руководства Пакистана, в том числе, президента Мушаррафа. В 2007 году премьер-министр Беназир Бхутто заявила, что после победы на выборах позволит иностранцам - в том числе, МАГАТЭ - допросить Хана по поводу его деятельности на ядерном черном рынке. Но после убийства Бхутто в конце декабря 2007 года, новое руководство "Пакистанской народной партии", которая пришла к власти в ходе выборов 2008 года, не осмелилось позволить зарубежным дознавателям допросить Хана.

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