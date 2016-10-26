Н.Савченко приїхала в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат Надія Савченко приїхала в Москву, де сьогодні Верховний суд РФ розгляне апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Надія Савченко приїхала в Москву на апеляцію Карпюка і Клиха у Верховному суді”, — повідомив І.Новіков.
Нагадаємо, 26 жовтня апеляцію на вирок політв’язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка розглянуть у Верховному суді Росії. Засуджені залишатимуться у СІЗО у Грозному. Участь у засіданні вони братимуть з допомогою відеозв’язку.
М.Карпюка та С.Клиха у РФ визнали винними у смерті та пораненні кількох десятків російських солдатів під час бойових дій за часів Чеченської війни. Їх засудили до 22 з половиною та 20 років ув’язнення відповідно. Українці обвинувачення відкидають.