Н.Савченко приехала в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву, где сегодня Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клиха в Верховном суде", - сообщил И.Новиков.
Напомним, 26 октября апелляцию на приговор политзаключенных Станислава Клиха и Николая Карпюка рассмотрят в Верховном суде России. Осужденные будут оставаться в СИЗО в Грозном. Участвовать в заседании они будут по средствам видеосвязи.
М.Карпюка и С.Клиха в РФ признали виновными в смерти и ранении нескольких десятков российских солдат во время боевых действий во времена Чеченской войны. Их приговорили к 22 с половиной и 20 лет заключения соответственно. Украинцы обвинения отвергают.