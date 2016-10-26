Н.Савченко приехала в Москву

"Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клиха в Верховном суде", - сообщил И.Новиков.

Напомним, 26 октября апелляцию на приговор политзаключенных Станислава Клиха и Николая Карпюка рассмотрят в Верховном суде России. Осужденные будут оставаться в СИЗО в Грозном. Участвовать в заседании они будут по средствам видеосвязи.

М.Карпюка и С.Клиха в РФ признали виновными в смерти и ранении нескольких десятков российских солдат во время боевых действий во времена Чеченской войны. Их приговорили к 22 с половиной и 20 лет заключения соответственно. Украинцы обвинения отвергают.