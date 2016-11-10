Н.Савченко написала листа Д.Трампу, де попросила посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Депутат Верховної ради Надія Савченко написала відкритого листа обраному президенту США Дональду Трампу, передає УНН з посиланням на Facebook нардепа.
У листі обраному президенту США Н.Савченко нагадала, що Україна страждає від агресії РФ, попросила про посилення технічної і військової підтримки Києва та допомоги у звільненні українських заручників.
“Україна зараз потерпає від агресії Російської Федерації, вже втратила частину своїх територій і десятки тисяч своїх солдат, волонтерів та мирних мешканців. Велика кількість українських заручників зараз знаходяться у полоні в в’язницях Росії. Рівень життя українців впав майже в три рази внаслідок завданої шкоди економічним інституціям країни,” — написала Н.Савченко.
Парламентарій вказала, що звернулась до Д.Трампа з проханням щодо збереження та посилення санкцій проти країни-агресора РФ.
“Ця країна (РФ — ред.) розуміє лише силу та рішучість, яких Вам не займати,” — наголосила вона у своєму зверненні до президента США.
Також вона попрохала про посилення міжнародної, технічної та військової підтримки України і більш рішучих дій американських політиків стосовно звільнення українських заручників з Росії.