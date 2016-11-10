Н.Савченко написала письмо Д.Трампу, где попросила усилить санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Депутат Верховного Совета Надежда Савченко написала открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на Facebook нардепа.
В письме избранному президенту США Н.Савченко напомнила, что Украина страдает от агрессии РФ, попросила об усилении технической и военной поддержки Киева и помощи в освобождении украинских заложников.
"Украина сейчас страдает от агрессии Российской Федерации, уже потеряла часть своих территорий и десятки тысяч своих солдат, волонтеров и мирных жителей. Большое количество украинских заложников сейчас находятся в плену в тюрьмах России. Уровень жизни украинцев упал почти в три раза вследствие ущерба экономическим институтам страны ", - написала Н.Савченко.
Парламентарий отметила, что обратилась к Д.Трампу с просьбой о сохранении и усилении санкций против страны-агрессора РФ.
"Эта страна (РФ - ред.) понимает только силу и решимость, которых Вам не занимать", - отметила она в своем обращении к президенту США.
Также она попросила об усилении международной, технической и военной поддержки Украины и более решительных действий американских политиков об освобождении украинских заложников из России.