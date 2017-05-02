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Н.Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав у понеділок ввечері в прямому ефірі місцевого телебачення указ про скликання установчих зборів у країні, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Н.Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів у Венесуелі

“Щоб він (указ — ред.) був виконаний негайно”, — заявив Н.Мадуро відразу після підписання документа. При цьому він послався на статті конституції 347, 348 і 349, які дають чолі держави такі повноваження.

“Я створив широку президентську комісію з відкритими дверима для великого діалогу зі всією Венесуелою, суверенного і конструктивного”, — підкреслив президент.

Ця комісія і займеться проведенням скликання установчих зборів. Як повідомила адміністрація президента Венесуели, комісію очолить міністр освіти Еліас Хауа, до її складу увійдуть також серед інших міністр з питань комун Аристобуло Істуріс і глава МЗС Делси Родрігес, а також дружина Н.Мадуро Силія Флорес.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі в ході протестів проти президента Ніколаса Мадуро, 24 квітня померло 2 людини. Таким чином, загальна кількість жертв в ході протестів сягнула 23 осіб.

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