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Н.Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в Венесуэле

Киев • УНН

 • 15376 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в понедельник вечером в прямом эфире местного телевидения указ о созыве учредительного собрания в стране, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Н.Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в Венесуэле

“Чтобы он (указ — ред.) был выполнен немедленно”, — заявил Н.Мадуро сразу после подписания документа. При этом он сослался на статьи Конституции 347, 348 и 349, которые дают главе государства такие полномочия.

“Я создал широкую президентскую комиссию с открытой дверью для большого диалога со всей Венесуэлой, суверенного и конструктивного”, — подчеркнул президент.

Эта комиссия и займется проведением созыва учредительного собрания. Как сообщила администрация президента Венесуэлы, комиссию возглавит министр образования Элиас Хауа, в ее состав войдут также среди других министр по вопросам коммун Аристобулом Истурис и глава МИД делся Родригес, а также жена Н.Мадуро Силия Флорес.

Как сообщал УНН, в Венесуэле в ходе протестов против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека. Таким образом, общее число жертв в ходе протестов достигла 23 человек .

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