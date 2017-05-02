Н.Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в Венесуэле

“Чтобы он (указ — ред.) был выполнен немедленно”, — заявил Н.Мадуро сразу после подписания документа. При этом он сослался на статьи Конституции 347, 348 и 349, которые дают главе государства такие полномочия.

“Я создал широкую президентскую комиссию с открытой дверью для большого диалога со всей Венесуэлой, суверенного и конструктивного”, — подчеркнул президент.

Эта комиссия и займется проведением созыва учредительного собрания. Как сообщила администрация президента Венесуэлы, комиссию возглавит министр образования Элиас Хауа, в ее состав войдут также среди других министр по вопросам коммун Аристобулом Истурис и глава МИД делся Родригес, а также жена Н.Мадуро Силия Флорес.

Как сообщал УНН, в Венесуэле в ходе протестов против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека. Таким образом, общее число жертв в ходе протестов достигла 23 человек .