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Н.Холодницький: у разі втечі Р.Насірова розпочнеться процес оголошення його в розшук

Київ • УНН

 • 10491 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У випадку, якщо голова Державної фіскальної служби Роман Насіров втече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційна прокуратури Назар Холодницький в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Якщо він втече (Р.Насіров - ред.), то країна заробить 100 млн грн. Все одно справа нікуди не дівається. Врешті-решт, це буде його вибір. Ми тільки робимо так, як прописано в КПК. Якщо він втече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний. А по завершенню досудового розслідування може бути розпочата процедура заочного засудження", – зазначив Н.Холодницький.

Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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