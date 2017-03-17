Н.Холодницкий: в случае побега Р.Насирова начнется процесс объявления его в розыск

"Если он уйдет (Р.Насиров - ред.), то страна заработает 100 млн грн. Все равно дело никуда не девается. В конце концов, это будет его выбор. Мы только делаем так, как прописано в УПК. Если он уйдет, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный. А по завершению досудебного расследования может быть начата процедура заочного осуждения", - отметил Н.Холодницкий.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.