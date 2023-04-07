МЗС засуджує ракетні обстріли Ізраїлю з території Лівану та сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову хвилю ескалації безпекової ситуації на Близькому Сході та засудило ракетні обстріли Ізраїлю з території Лівану та сектору Газа, пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
Цитата
“Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
МЗС наголошу, що у ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги. Усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.
“Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини”, – наголошують у відомстві.
Доповнення
Протягом останніх днів на території Близького Сходу спостерігається хвиля ескалації.
Зокрема, минулої доби стався ракетний обстріл Ізраїлю. Це відбувається на тлі загострення напруженості після ракетних обстрілів із сектора Газа, зіткнень біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі, а також запуску іранського безпілотника з Сирії на початку тижня.
Глобальне занепокоєння посилилося після того, як ізраїльська поліція зіткнулася з палестинцями на території третьої за значимістю ісламської святині, викликавши обмін ракетами та авіаударами по терористам у Газі, що викликало побоювання подальшої ескалації.