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МИД осуждает ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и сектора Газа

МИД осуждает ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и сектора Газа

Киев • УНН

 • 789249 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередную волну эскалации ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и осудило ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и сектора Газа, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Цитата

“Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настоятельно призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание дальнейших жертв, разрушений и насилия”, – говорится в сообщении.

Детали

МИД подчеркивает, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении. Все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворения религиозных потребностей верующих.

“Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины”, – отмечают в ведомстве.

Дополнение

В течение последних дней на территории Ближнего Востока наблюдается волна эскалации.

В частности, за прошедшие сутки произошел ракетный обстрел Израиля. Это происходит на фоне обострения напряженности после ракетных обстрелов из сектора Газа, столкновений возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, а также запуска иранского беспилотника из Сирии в начале недели.

Глобальное беспокойство усилилось после того, как израильская полиция столкнулась с палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни, вызвав обмен ракетами и авиаударами по террористам в Газе, что вызвало опасения дальнейшей эскалации.

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