МЗС закликало вивезених в рф українців повідомити свої дані найближчому посольству України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких примусово вивезли до рф, повідомити свої дані найближчому посольству України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку відомства.
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"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", — ідеться у повідомленні.
МЗС надало контакти посольств України, до яких можна звернутися по допомогу.
Посольство України в Естонській Республіці: тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477, електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці: тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь: тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59, електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії: тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці: тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан: тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610, електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія: тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці: тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647, електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія: тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці: тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194, електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща, тел.: +48 698 608 837, електронна пошта: [email protected]
Консульство України в Гданську: тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33, електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці: тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58, електронна пошта: [email protected], [email protected]
"Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", — додали в МЗС.
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