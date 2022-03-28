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МЗС закликало вивезених в рф українців повідомити свої дані найближчому посольству України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, яких примусово вивезли до рф, повідомити свої дані найближчому посольству України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку відомства.

МЗС закликало вивезених в рф українців повідомити свої дані найближчому посольству України

Деталі

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", — ідеться у повідомленні.

МЗС надало контакти посольств України, до яких можна звернутися по допомогу.

Посольство України в Естонській Республіці: тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477, електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Латвійській Республіці: тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Білорусь: тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59, електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Грузії: тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Азербайджанській Республіці: тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Казахстан: тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610, електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Республіці Фінляндія: тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Китайській Народній Республіці: тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647, електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Республіці Вірменія: тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Литовській Республіці: тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194, електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Республіці Польща, тел.: +48 698 608 837, електронна пошта: [email protected]

Консульство України в Гданську: тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33, електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Турецькій Республіці: тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58, електронна пошта: [email protected], [email protected]
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​"Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", — додали в МЗС.

Нагадаємо

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