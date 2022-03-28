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МИД призвало вывезенных в рф украинцев сообщить свои данные ближайшему посольству Украины

Киев • УНН

 • 71446 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство иностранных дел рекомендует украинцам, которых принудительно вывезли в рф, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

МИД призвало вывезенных в рф украинцев сообщить свои данные ближайшему посольству Украины

Детали

"В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию россии, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшем посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", — говорится в сообщении.

МИД предоставило контакты посольств Украины, в которые можно обратиться за помощью.

Посольство Украины в Эстонской Республике: тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477, электронная почта: [email protected], [email protected]

Посольство Украины в Латвийской Республике: тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Республике Беларусь: тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59, электронная почта: [email protected], [email protected]

Посольство Украины в Грузии: тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Азербайджанской Республике: тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Республике Казахстан: тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610, электронная почта: [email protected], [email protected]

Посольство Украины в Республике Финляндия: тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Китайской Народной Республике: тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647, электронная почта: [email protected], [email protected]

Посольство Украины в Республике Армения: тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Литовской Республике: тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194, электронная почта: [email protected], [email protected]

Посольство Украины в Республике Польша, тел.: +48 698 608 837, электронная почта: [email protected]

Консульство Украины в Гданске: тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33, электронная почта: [email protected]

Посольство Украины в Турецкой Республике: тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58, электронная почта: [email protected],[email protected]

"Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину", — добавили в МИД.

Напомним

Оккупационная власть Энергодара в ближайшее время может принудительно вывезти жителей в россию, предложив им "зеленые коридоры" в Запорожье или Днепр.

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