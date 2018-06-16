МЗС висловило стурбованість через рух військової техніки РФ у Придністров'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість щодо несанкціонованого переміщення військової техніки та озброєння оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні коментарі МЗС України, передає УНН.
"МЗС України висловлює стурбованість діями РФ щодо порушення режиму зони безпеки придністровського конфлікту, зокрема несанкціонованим переміщенням 14 червня 2018 року військової техніки та озброєння оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення", - йдеться у коментарі.
У МЗс наголосили, що невиконання російською стороною взятих на себе зобов’язань "підриває довіру між учасниками переговорного процесу та створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі".
"У цьому контексті наголошуємо, що Україна послідовно підтримує позицію уряду Республіки Молдова щодо необхідності повного та безумовного виведення російських військ з території країни, відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - додали у МЗС.
Нагадаємо, Молдова хоче домовитись з Україною про виведення військ РФ з Придністров’я через її територію.