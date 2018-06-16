МИД выразило обеспокоенность движение военной техники РФ в Приднестровье

"МИД Украины выражает обеспокоенность действиями РФ о нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств "подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении".

"В этом контексте отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - добавили в МИД.

Напомним, Молдова хочет договориться с Украиной о выводе войск РФ из Приднестровья через ее территорию.