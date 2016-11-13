МЗС Туреччини закликав співвітчизників скоротити число поїздок у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини закликало громадян країни бути обережними під час поїздок в США через зростання числа акцій протесту після виборів американського президента, де переміг Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У зв’язку з ризиками, викликаними інцидентами і соціальною напругою, нашим громадянам, які живуть в США, а також планують поїздку в цю країну, слід бути особливо обережними,” — йдеться в тексті повідомлення відомства.
У міністерстві відзначили, що мова йде про такі міста, як Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Маямі, Лос-Анджелес, Сіетл, Окленд і Портленд.
Нагадаємо, що протести проти Д.Трампа не припиняються уже три дні.
Так, тисячі невдоволених суперечливою риторикою Д.Трампа щодо іммігрантів, мусульман і жінок вийшли на вулиці своїх міст ще в четвер, 10 листопада. Основними осередками протестів стали Маямі, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Філадельфія і Портленд. Акції також пройшли в Вашингтоні та Лос-Анджелесі.