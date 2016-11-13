МИД Турции призвал соотечественников от поездок в США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Турции призвал граждан страны быть осторожными во время поездок в США из-за роста числа акций протеста после выборов американского президента, где победил Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В связи с рисками, вызванными инцидентами и социальной напряженностью, нашим гражданам, которые живут в США, а также планируют поездку в эту страну, следует быть особенно осторожными", - говорится в тексте сообщения ведомства.
В министерстве отметили, что речь идет о таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Майами, Лос-Анджелес, Сиэтл, Окленд и Портленд.
Напомним, что протесты против Д.Трампа не прекращаются уже три дня.
Так, тысячи недовольных противоречивой риторикой Д.Трампа в отношении иммигрантов, мусульман и женщин вышли на улицы своих городов еще в четверг, 10 ноября. Основными очагами протестов стали Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Филадельфия и Портленд. Акции также прошли в Вашингтоне и Лос-Анджелесе.