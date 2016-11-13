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15 марта, 19:03 • 109926 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151745 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128366 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121563 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107481 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102779 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98069 просмотра

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МИД Турции призвал соотечественников от поездок в США

Киев • УНН

 • 4732 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Турции призвал граждан страны быть осторожными во время поездок в США из-за роста числа акций протеста после выборов американского президента, где победил Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В связи с рисками, вызванными инцидентами и социальной напряженностью, нашим гражданам, которые живут в США, а также планируют поездку в эту страну, следует быть особенно осторожными", - говорится в тексте сообщения ведомства.

В министерстве отметили, что речь идет о таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Майами, Лос-Анджелес, Сиэтл, Окленд и Портленд.

Напомним, что протесты против Д.Трампа не прекращаются уже три дня.

Так, тысячи недовольных противоречивой риторикой Д.Трампа в отношении иммигрантов, мусульман и женщин вышли на улицы своих городов еще в четверг, 10 ноября. Основными очагами протестов стали Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Филадельфия и Портленд. Акции также прошли в Вашингтоне и Лос-Анджелесе.

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