МЗС: сюжет журналістів France 24 – це ганьба для журналістики

Цитата

"Сюжет про те, що російські війська готуються вбивати українців – це ганьба для журналістики", - написав Ніколенко.

Речник МЗС також додав, що виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом.

.@FRANCE24 report on Russian troops preparing to kill Ukrainian people is disgrace to journalism. Going to occupied territories without Ukraine’s consent violates Ukrainian legislation, and those who participate in such actions will be held accountable by the law.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 14, 2023

Контекст

Журналісти телеканалу France 24 показали сюжет, де продемонстровано як російські війська готуються до "ворожого" українського наступу. При цьому, журналісти каналу знаходились у розташуванні окупантів та знімали свій сюжет "в секретному місці" недалеко від лінії фронту, на тимчасово окупованих росіянами територіях.

