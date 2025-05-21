Зеленський: від початку курської операції російська армія зазнала серйозних втрат - більш ніж 63 тис. вбитими та пораненими
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про важку ситуацію на Донеччині, особливо на Покровському напрямку. З початку операції на курському напрямку, російські війська втратили понад 63 тисячі.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова і військових командувачів щодо фронту. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Тривають бої і на курському напрямку, де з початку операції українських сил російські військові втратили понад 63 тис. вбитими та пораненими. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в курській та бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист. Від початку курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на курщині
Він також зазначив, що українським військовим вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України.
Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади
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Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території курської області рф не відповідають реальній обстановці.