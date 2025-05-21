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Зеленский: с начала курской операции российская армия понесла серьезные потери - более 63 тыс. убитыми и ранеными

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. С начала операции на курском направлении, российские войска потеряли более 63 тысяч.

Зеленский: с начала курской операции российская армия понесла серьезные потери - более 63 тыс. убитыми и ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и военных командующих по фронту. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление. Продолжаются бои и на курском направлении, где с начала операции украинских сил российские военные потеряли более 63 тыс. убитыми и ранеными. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление. Продолжаем активные действия в курской и белгородской областях – это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на курщине

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинским военным удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины.

Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это обеспечивает безопасность наших общин

- добавил Президент.

Напомним

Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории курской области рф не соответствуют реальной обстановке.

Павел Башинский

Павел Башинский

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