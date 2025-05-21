Зеленский: с начала курской операции российская армия понесла серьезные потери - более 63 тыс. убитыми и ранеными
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. С начала операции на курском направлении, российские войска потеряли более 63 тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и военных командующих по фронту. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление. Продолжаются бои и на курском направлении, где с начала операции украинских сил российские военные потеряли более 63 тыс. убитыми и ранеными. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление. Продолжаем активные действия в курской и белгородской областях – это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на курщине
Он также отметил, что украинским военным удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины.
Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это обеспечивает безопасность наших общин
Напомним
Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории курской области рф не соответствуют реальной обстановке.