МИД: сюжет журналистов France 24 - это позор для журналистики

Цитата

"Сюжет о том, что российские войска готовятся убивать украинцев – это позор для журналистики", - написал Николенко.

Спикер МИД также добавил, что выезд на оккупированную территорию без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, а те, кто участвует в таких действиях, будут отвечать по закону.

.@FRANCE24 репортаж о том, что российские войска готовятся убивать украинских людей - позор журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины’нарушает украинское законодательство, а те, кто участвует в таких действиях, будут отвечать по закону.

Контекст

Журналисты телеканала France 24 показали сюжет, где продемонстрировано как российские войска готовятся к "вражескому" украинскому наступлению. При этом, журналисты канала находились в расположении оккупантов и снимали свой сюжет "в секретном месте" недалеко от линии фронта, на временно оккупированных россиянами территориях.

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