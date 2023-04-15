МИД: сюжет журналистов France 24 - это позор для журналистики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины назвали сюжет журналистов France 24 - позором журналистики. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Олега Николенко.
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"Сюжет о том, что российские войска готовятся убивать украинцев – это позор для журналистики", - написал Николенко.
Спикер МИД также добавил, что выезд на оккупированную территорию без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, а те, кто участвует в таких действиях, будут отвечать по закону.
.@FRANCE24 репортаж о том, что российские войска готовятся убивать украинских людей - позор журналистики. Выезд на оккупированные территории без согласия Украины’нарушает украинское законодательство, а те, кто участвует в таких действиях, будут отвечать по закону.— Олег Николенко (@OlegNikolenko_) 14 апреля 2023 года
Контекст
Журналисты телеканала France 24 показали сюжет, где продемонстрировано как российские войска готовятся к "вражескому" украинскому наступлению. При этом, журналисты канала находились в расположении оккупантов и снимали свой сюжет "в секретном месте" недалеко от линии фронта, на временно оккупированных россиянами территориях.
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