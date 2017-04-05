МЗС Росії повідомило дату першого візиту Держсекретаря США до Москви

"11-12 квітня Москву з робочим візитом відвідає Державний секретар США Р.Тіллерсон. Це його перший приїзд в нашу країну в якості керівника зовнішньополітичного відомства Адміністрації Д.Трампа", - йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Так,в ході переговорів, які проведуть Міністр закордонних справ Росії С.В.Лавров і Держсекретар США Р.Тіллерсон, передбачається обговорення актуальних завдань в галузі міжнародної безпеки, що стоять перед світовою спільнотою і вимагають спільних зусиль Росії та США.

"Серед них - боротьба з тероризмом, в першу чергу з ІГІЛ і іншими терористичними угрупованнями, які захопили частину території Сирії, врегулювання сирійського, палестино-ізраїльського, єменського, лівійського, афганського та інших конфліктів, деескалація обстановки на Корейському півострові. Не залишиться без уваги і положення в Україні з акцентом на необхідність виконання Києвом своїх зобов'язань по Мінським угодами. Може обговорюватися тематика контролю над озброєннями", - йдеться в повідомленні російського МЗС.

Як повідомляв УНН, 31 березня Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною.