МИД России сообщил дату первого визита Госсекретаря США в Москву

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104875 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161420 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118813 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117937 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104786 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155003 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД России сообщил дату первого визита Госсекретаря США в Москву

МИД России сообщил дату первого визита Госсекретаря США в Москву

Киев  •  УНН

 • 10179 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон будет пребывать с первым официальным визитом в Москве 11-12 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит Государственный секретарь США Р.Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Администрации Д.Трамп", - говорится в сообщении МИД России.

Так, в ходе переговоров, которые проведут Министр иностранных дел России С.В.Лаврова и Госсекретарь США Р.Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требуют совместных усилий России и США.

"Среди них - борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, которые захватили часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не останется без внимания и положения в Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениями. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", - говорится в сообщении российского МИД.

Как сообщал УНН, 31 марта Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной .

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