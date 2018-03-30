МЗС РФ висунуло ультиматум британським диппредставництвам у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Посла Великої Британії в Росії Лорі Брістоу викликали до МЗС РФ і поінформували про необхідність скоротити персонал і привести кількість працівників диппредставництв Британії в Росії і британських генконсульств відповідно до кількості працівників російської дипмісії в Великобританії. Відповідна заява міститься на сайті відомства, передає УНН.
"У МЗС Росії був викликаний посол Великої Британії в Москві Л.Брістоу, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційними і нічим не обґрунтованими діями британської сторони, що інспірували безпідставну висилку російських дипломатів з низки держав. Посол був проінформований про те, що в порядку відповідної міри британській стороні в місячний термін слід шляхом відповідних скорочень свого персоналу привести сумарну кількість працівників посольства Великої Британії в Москві і генеральних консульств Великої Британії в Росії у відповідність з числом російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників, які перебувають в тривалих відрядженнях в Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. До Британії приєдналися більше двох десятків країн.
30 березня до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які здійснили "недружні дії" щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією.