МИД РФ выдвинуло ультиматум британским диппредставительствам в России

"В МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому было заявлено решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшими необоснованную высылку российских дипломатов из целого ряда стран. Посол был проинформирован о том, что в порядке соответствующей меры британской стороне в месячный срок следует путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Британию присоединились более двух десятков стран.

30 марта в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые совершили "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.



