МЗС РФ вирішило порадити США "надати реальну допомогу Донбасу замість публікацій в Twitter"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вирішила “рекомендувати” США направити гуманітарну допомогу на Донбас, а не коментувати питання мирного врегулювання на сході України в соціальних мережах. Таку оцінку вона дала повідомленням держсекретаря США Майкла Помпео, який підтримав Україну в позиції щодо подолання кризи на Донбасі на своїй сторінці в Twitter, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Звичайно, твіт простіше написати, ніж відправити гуманітарну допомогу, але ось хотіли б рекомендувати”, — сказала Захарова на брифінгу в четвер.
Вона зазначила, що поставки гуманітарної допомоги на Донбас з боку Росії зустрічають різке неприйняття в Києві, але подібні кроки від США не викликали б протестів українського керівництва. “Хто ж проти, щоб Сполучені Штати направили продовольство, медикаменти, речі? Є чудова нагода і прекрасний напрямок для надання сприяння і допомоги і прояву справжньої турботи про населення”, — пояснила офіційний представник російського МЗС.
“Можливо, є бажання відчути причетність до процесу (мирного врегулювання на Донбасі). Краще б гуманітарну допомогу відправили на схід України”, — додала Захарова.
Нагадуємо, минулого тижня МЗС РФ заявило, що мінські домовленості “є шансом України повернутися на рівень справжньої державності”.